125 Ballen Altpapier in Quersa in Flammen

In einer Recycling-Anlage bei Lampertswalde-Quersa im Kreis Meißen ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen. Wie die zuständige Rettungsleitstelle auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, standen 125 große Ballen Altpapier in Flammen. Inzwischen sei das Feuer eingedämmt. Sobald die Lage des zulässt, sollen die Ballen auseinander gezogen werden, um die Glutnester zu löschen.

In Sachsen hat es 2018 schon mehr Brände in Recycling-Anlagen gegeben als im gesamten Jahr 2017. Das haben Zahlen des Umweltministeriums ergeben, wie die Grünen mitteilten. In Recycling-Anlagen habe bisher 21 Mal gebrannt, im Jahr davor 19 Mal. Als Grund für vermehrte Brände nannte der Bundesverband der Entsorger demnach den warmen Sommer. Die Grünen bezweifeln dagegen, dass die Brandschutzvorschriften in den Recycling-Anlagen eingehalten weden.



Zuletzt hatte es in der vergangenen Woche in einer Recycling-Anlage in Reichenbach im Vogtland gebrannt. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Als Auslöser gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine "technische Ursache" als wahrscheinlich.