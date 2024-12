Sommer 2024: Der FC Carl Zeiss Jena startet wie die anderen Regionalligisten in die neue Saison. Dabei sind die Thüringer keineswegs Favorit auf den ersten Platz, wie auch Trainer Henning Bürger im Interview mit SPORT IM OSTEN betonte. Ein Blick auf die Transfers zeigt: Mit Keeper Kevin Kunz, Kapitän Bastian Strietzel, Lukas Lämmel, Burim Halili, Joshua Endres oder Pasqual Verkamp hat der FCC einige namhafte Spieler verloren. Neben Nachwuchsspielern kamen auf der anderen Seite sechs Neue, die allesamt den Sprung in die Stammelf schaffen sollten. Auch zwei Profis vom Dauerrivalen FC Rot-Weiß Erfurt tragen ab Sommer das Trikot des FC Carl Zeiss Jena: Kay Seidemann und Erik Weinhauer. Vor allem der Wechsel von Seidemann sorgte beim Anhang für viel Unmut, der von Weinhauer ging dagegen ruhig von der Bühne.

Und Weinhauer sorgte gleich am ersten Spieltag für Furore. Bei einem der Aufstiegsfavoriten, dem BFC Dynamo, holte Jena einen 3:2-Sieg. Der 23-Jährige traf doppelt, auch Seidemann erzielte ein Tor. Doch es geht noch besser, zeigte der zweite Spieltag: Der FC Carl Zeiss Jena setzte sich im ersten Heimspiel, zuvor hatte es die Stadioneröffnung gegen Sampdoria Genua gegeben, nach 1:2-Rückstand gegen Aufsteiger Hertha Zehlendorf mit 6:2 durch und Weinhauer knipste gleich fünf Mal, alle in der ersten Halbzeit. Und der sensationelle Lauf hielt an. Auch in Greifswald (1:3), gegen den Chemnitzer FC (1:0) und beim VFC Plauen (1:4) hielt sich das Team von Trainer Henning Bürger schadlos.