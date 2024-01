Zwei Spieler fehlten am Dienstag (09.01.2024) beim ersten öffentlichen Training des Jahres in Leipzig: RBL-Neuzugang Elif Elmas und Angreifer Timo Werner. Wie der Verein im Vorfeld mitteilte, befand sich Elmas am Dienstag noch "in Italien, um letzte bürokratische Angelegenheiten zu klären". Der 24-Jährige, der für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet worden war, wird am Mittwoch zurück in Leipzig erwartet und ist für den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Frankfurt auf jeden Fall eine Option.