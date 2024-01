Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Haidara fehlt aus diesem Grund auch beim Trainingslager in La Manga. RB bereitet sich seit Mittwoch (03.01.2024) in Spanien vor und bestreitet am Samstag (15.00 Uhr) gegen den Schweizer Erstliga-Zweiten FC St. Gallen ein Testspiel. Das gaben beide Clubs am Donnerstagmorgen bekannt. Gespielt wird im kleinen Stadion auf dem Trainingsgelände im Leipziger Camp, dem La Manga Club Top Ground.