Fußball | Bundesliga RB Leipzig ohne "Doppel-O" gegen Augsburg

4. Spieltag

Erste schwerwiegende Ausfälle, erste englische Wochen: RB Leipzig muss in dieser noch jungen Saison die nächste Triebwerksstufe zünden. Am besten schon am Samstag, zu Hause gegen den FC Augsburg. Ob dies gelingt, zeigt sich ab 15:30 Uhr in der Live-Audioreportage und im Live-Ticker.