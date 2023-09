Seine Genesung ist nicht nur für den 24-Jährigen wichtig, sondern auch für RB: Auf das Team von Marco Rose kommen wichtige Wochen zu. Kommenden Dienstag (19. September, 18:45 Uhr live im Audiostream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) startet die Champions-League-Gruppenphase für die Leipziger in Bern. Auf Kunstrasen gegen die Young Boys: "In der Konstellation schon interessant, sage ich mal. Wir freuen uns darauf, weil es eine Gruppe ist, die einen guten Mix hat zwischen einem richtigen Kracher und Vereinen, bei denen unser Anspruch ist, die zu schlagen, wenn wir alles auf den Platz bringen, was in uns steckt."

Der Kracher in der Gruppe heißt Manchester City, ist Titelverteidiger in der Champions League, Meister in England und das vielleicht beste Team der Welt. Daneben wartet mit Roter Stern Belgrad ein mindestens stimmungstechnisches Highlight auf RB. "Ich habe gegen die schon in der Euroleague gespielt, leider ohne Zuschauer. Ich weiß aber, wie es da zugeht. Das ist schon was Spezielles. Das ist eins der stimmungsvollsten Stadien Europas", so Baumgartner.