Der nächste große Unterschied zum üblichen Alltag – erstmals seit Mitte August kann Marco Rose sein Team endlich mal wiederholt und über mehrere Tage hinweg intensiv trainieren. 25 vor allem in Bundesliga und Champions League zumeist ziemlich zufriedenstellende Pflichtpartien hat RB zwischen dem Supercupsieg beim FC Bayern am 12. August und dem 1:1 zum Bundesliga-Jahresausklang bei Werder Bremen am 19. Dezember absolviert. Jetzt aber "kriegen wir viel Zeit zusammen als Mannschaft, wir können viel arbeiten", so der 29-jährige Poulsen und betonte schmunzelnd: "Es darf auch gern ein bisschen hart sein, wir wollen ja auch wieder in Form kommen."