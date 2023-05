Füllkrug: Noch vorn in Torschützenliste

Dass Füllkrug fehlt, ist für den 30-Jährigen bitter. Mit 16 Toren führt er noch immer die Torschützenliste der Bundesliga an, könnte mit den seit Jahren wenigsten Toren Torschützenkönig werden.

Füllkrug macht den (Punkte)-Unterschied

Noch bitterer ist das Fehlen des Mittelstürmers aber für Bremen: Mit 16 Toren und fünf Vorlagen war Füllkrug an deutlich mehr als 40 Prozent der 49 Bremer Saisontore beteiligt. Oder statistisch anders aufgearbeitet: Mit Füllkrug holte Bremen im Schnitt 1,23 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur 0,6 Punkte. Ohne Füllkrug ist Bremen nur halb so gut. Und auch Stürmerkollege Marvin Ducksch trifft weniger: vier seiner zwölf Saisontore bekam Ducksch von Füllkrug vorbereitet. Füllkrug machte erst im November 2022 sein erstes Länderspiel. Bildrechte: IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Rose: "Top-Niveau"

RB-Leipzig-Trainer Marco Rose weiß über Füllkrugs Stärken: "Wenn ich in dem Alter auf den WM-Zug aufspringe, und dann auch noch Tore bei der WM schieße, dann zeigt das, Niklas weiß, wo das Tor steht. Er hat seine Qualitäten, auch auf Top-Niveau zu treffen."

Bremen personell angeschlagen nach Leipzig

Die Personalie Füllkrug ist bei Bremen-Coach Werner aber nicht die einzige Sorge: Die Grün-Weißen haben arge Verletzungssorgen. Der bei der 1:2-Niederlage bei Bayern München lange Zeit stark spielende Abwehrmann Amos Pieper fällt wegen einer Sprunggelenks-Operation den Rest der Saison aus. Zudem sind die Langzeitverletzten Felix Agu und Dikeni Salifou beim Gastspiel in Leipzig nicht dabei. Um den Einsatz von Innenverteidiger Milos Veljkovic muss Werner bangen, nach einer Leistenverletzung konnte er am Freitag nicht mit dem Team trainieren.

Matchplan gegen Leipzig: "Als Mannschaft verteidigen"

Unterschätzen sollte RB, das vermutlich personell alle Spieler an Bord haben wird, die Gäste aus dem Norden aber nicht. Erst in der Vorwoche hielt Bremen gegen den FC Bayern lange gut mit, musste sich am Ende nur knapp 1:2 geschlagen geben. Das Rezept der Bremer? Mannschaftliche Geschlossenheit. Oder, wie Werner mit Blick auf die vielen Einzelkönner bei RB sagt: "Wir müssen individuelle Qualität als Mannschaft verteidigen." Hinten dicht und vorne die vermutlich wenigen Chancen nutzen, könnte man zusammenfassen. Ole Werner: "Gegenseitige Unterstützung wird sehr wichtig sein" Bildrechte: IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshag

"Für uns geht es darum, gut zu verteidigen und zu wissen, dass es nicht für alles eine klare Lösung gibt. Das Thema gegenseitige Unterstützung wird sehr wichtig sein. Trotzdem musst Du in dem Spiel auch Deine Chance suchen, den Gegner beschäftigen. Wir brauchen mehr Effektivität als letzte Woche, wollen aber an die letzte Woche anknüpfen", beschreibt Coach Werner den Plan für das Leipzig-Spiel.

Starke Bremer: Füllkrug, Ducksch, Weiser, Pavlenka, ...

Und Bremen hat durchaus auch gehobene Bundesliga-Qualität in den Reihen: Neben Füllkrug sind da Mitchell Weiser, Marvin Ducksch, Leonardo Bittencourt, Jiri Pavlenka oder Anthony Jung zu nennen. Abwehrspieler Weiser ist Top-Vorlagengeber der Bremer (10 Vorlagen) und zählt bei intensiven Läufen zu den Top 3 der Bundesliga. Ducksch war bereits an 18 Saisontoren der Bremer beteiligt und führt die Torschützenliste der Rückrunde an. Ducksch: Bester Torschütze der Rückrunde. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto

Torhüter Pavlenka liegt mit 102 gehaltenen Torschüssen auf Rang vier der Bundesliga-Topliste. Bittencourt überzeugt mit Übersicht, Stammspieler Jung ist ebenfalls bei den intensiven Läufen ganz vorn dabei und zudem der Bremer mit den meisten gelaufenen Kilometern in dieser Saison (300,1 km).

Vier Ex-Leipziger bei Bremen

Bittencourt und Jung eint noch ihre Leipziger Vergangenheit. Bittencourt wurde 1993 in Leipzig geboren, als sein Vater Franklin Bittencourt mit dem VfB Leipzig in der Bundesliga spielte. Von Vater und VfB-Publikumsliebling Bittencourt ist die Einschätzung überliefert, dass "Leonardo ein viel besserer Fußballer ist, als ich es jemals war." Jung spielte sogar beim Sonntag-Gegner RB Leipzig und stieg zwischen 2013 und 2016 mit RB von der 3. Liga bis in die Bundesliga auf. Anthony Jung im RB-Trikot 2014. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Zwei weitere Ex-Leipziger stehen ebenfalls bei Bremen unter Vertrag: Oliver Burke spielte wie Jung ebenfalls bei RB, der Schotte wurde in dieser Saison aber von Bremen nach England zum FC Millwall in die 2. Liga ausgeliehen. Der frühere Bundesliga-Profi Clemens Fritz ist aktuell Leiter des Lizenzbereichs der Bremer – er lernte beim VfB Leipzig das Kicken.

Statistik spricht klare Sprache - für RB

Mit Blick auf die Statistik dürfte Bremen gar nicht erst nach Leipzig anreisen. In der Bundesliga-Geschichte jubelte RB nur gegen Hertha (zwölf Siege) als gegen Bremen (sechs Siege). Bisher alle Duelle zwischen Leipzig und Bremen – das sind fünf-Bundesliga und ein DFB-Pokal-Spiel – gingen an RBL.

Nichtabstieg "von der Couch"?