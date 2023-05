RB Leipzig steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Torwart Leopold Zingerle. Der 29-Jährige steht derzeit noch bei Zweitligist SC Paderborn unter Vertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten des Kicker und der Deutschen Presse-Agentur soll Zingerle noch in dieser Woche den Medizincheck in Leipzig absolvieren. Der Vertrag des SCP-Keepers läuft im Sommer aus. 2017 war er vom 1. FC Magdeburg nach Nordrhein-Westfalen gewechselt.

Für Paderborn stand Zingerle in 28 Bundesliga- und 71 Zweitligaspielen zwischen den Pfosten. In der laufenden Saison kam er nur viermal zum Einsatz und stand seit Ende Januar nicht mehr im Kader des SCP. In Leipzig soll er Örjan Nyland ersetzen, der RB nach dieser Saison bereits wieder verlassen soll, und hinter dem derzeit noch verletzten Stammkeeper und Kapitän Peter Gulacsi und dessem Stellvertreter Janis Blaswich die Nummer drei im Tor von RB werden.