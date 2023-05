Drei Spiele, drei Siege – so sieht der Plan bei RB Leipzig für den Bundesligaendspurt aus. Zumindest, wenn es nach den Spielern geht. Emil Forsberg verriet nach dem jüngsten Sieg in Freiburg, dass die Mannschaft im Saisonfinale nichts mehr anbrennen lassen will. Ein Plan, den das Team offenbar nicht mit dem Trainer abgesprochen hat. "Das höre ich zum ersten Mal", erklärte RB-Coach Marco Rose am Freitag (12.05.2023). Und ergänzte erfreut auf der Pressekonferenz für das Heimspiel am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) gegen Werder Bremen: "Das gefällt mir. Man sollte Ziele haben."