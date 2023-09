Janis Blaswich bleibt bis mindestens Sommer 2026 bei Bundesligist RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger verlängerte am Freitag (1. September) den Kontrakt mit dem 32 Jahre alten Torhüter vorzeitig um ein Jahr. "Janis hat sich die vorzeitige Vertragsverlängerung absolut verdient. Er spielt seit einem Jahr bei uns auf einem konstant hohen Niveau, gibt unserer Mannschaft sehr viel Sicherheit und holt immer wieder den einen oder anderen Unhaltbaren heraus. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit ist Janis auch in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler für unser Team", sagte Sportgeschäftsführer Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. Eberl kennt Blaswich bereits aus Mönchengladbach. Dort hatte er sich nicht durchsetzen können und wurde unter anderem zu Dynamo Dresden und Hansa Rostock verliehen.