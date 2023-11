Fußball | Länderspiel Rangnick gegen Nagelsmann - Wer ärgert wen?

20. November 2023, 14:20 Uhr

Die Österreicher sind schon ganz "narrisch" auf das Duell gegen Deutschland. Am Dienstag treffen beide Teams in Wien aufeinander. An den Linien stehen mit Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann zwei alte Bekannte, die sich aus gemeinsamen Zeiten in der Fußball-Bundesliga kennen.