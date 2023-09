Nagelsmann war zwischen 2019 und 2021 Trainer bei RB Leipzig und hatte den Verein unter anderem bis ins Halbfinale der Champions League geführt. Dass es überhaupt zu seinem Engagement in der Messestadt kam, war auch Rangnick zu verdanken. "Wir haben damals ein Jahr auf ihn gewartet, um ihn in Leipzig als Cheftrainer zu bekommen", sagte Rangnick, der das Übergangsjahr in der Saison 2018/19 bis Nagelsmanns Tätigkeit in Leipzig gestaltet hatte. Ein Wiedersehen zwischen den beiden wird es bereits in gut zwei Monaten geben, wenn die DFB-Elf mit Nagelsmann als neuem Cheftrainer auf Österreich trifft (21. November), wo Rangnick seit Mai 2022 Teamchef ist. "Ich freue mich jetzt schon auf das Spiel", sagte Rangnick.