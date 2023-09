Im DFB-Pokal hatte sich RB am Mittwoch in Wiesbaden sehr schwer getan. Große Aussagekraft über Leipzigs aktuellen Leistungsstand hat das zittrige 3:2 aber nicht. Dafür war die Startelf zu sehr "durcheinanderrotiert". Gegen den Rekordmeister müssen sich die Leipziger jedenfalls mit Harry Kane beschäftigen, der im Supercup nur wenige Stunden nach seiner Ankunft in München nur einen wenig berauschenden Kurzeinsatz lieferte, aber mittlerweile längst in Torlaune und beim FC Bayern endgültig angekommen ist.