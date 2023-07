"Wir hier in Leipzig neigen grundsätzlich nicht zum Jammern", sagt der braun gebrannte Marco Rose beim Leipziger Trainingsauftakt in der Nachmittagssonne. Frisch aus dem Urlaub und sichtlich gut gelaunt nahm sich Leipzigs Cheftrainer am Montag die Zeit, um einige Fragen von Medienvertretern zu beantworten. Besonders stressig war sein erster Arbeitstag sowieso noch nicht - die zahlreichen Leipziger Nationalspieler verweilen aktuell alle noch im Urlaub und so sah man auf dem Trainingsgelände am Cottaweg nur wenige bekannte Gesichter.