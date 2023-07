Es ist ein Novum in der Bundesliga-Geschichte von RB Leipzig: Das erste Training in Vorbereitung der neuen Saison geht unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Und wenn Trainer Marco Rose an diesem Montag (10.07.2023) erstmals wieder auf das Gelände der Akademie bittet, wird er es mit einer sehr übersichtlichen Anzahl an Spielern zu tun haben. Gleich 18 Kicker fehlen – es sind die namhaften. Rose hatte den RB-Nationalspielern, die nach dem Ende der vergangenen Spielzeit noch im Länderspieleinsatz waren, eine Woche mehr Urlaub eingeräumt. Kein Wunder also, dass man da auf die Präsenz von Fans verzichtet.