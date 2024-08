Das Team habe sich finden können, trainiere seit Wochen zusammen, sagte Stephan im Spio-Interview. Doch der neue Coach scheint mit Geduld an die erste Partie heranzugehen. "Es muss am ersten Spieltag noch nicht alles perfekt funktionieren. Wir müssen als Team erst einmal mutig agieren, Dinge versuchen und ausprobieren. So wollen wir uns Stück für Stück reinarbeiten." In einer Liga, in der der 32-Jährige die Bayern als klaren Favoriten sieht, will RB Leipzig "begeisternden Fußball spielen, darauf liegt das Hauptaugenmerk. Darüber hinaus eine bessere Saison als die letzte zeigen, vor allem punktetechnisch. Dann springt hoffentlich ein besserer Tabellenplatz als der Achte heraus."