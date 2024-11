Geertruida und Lukeba fehlen in der Defensive

Personell muss RB-Coach Marco Rose seine Defensive erneut umbauen. Denn auch Lutsharel Geertruida wird ausfallen. Der 24-Jährige war am Dienstag beim Champions-League-Spiel in Glasgow verletzt ausgewechselt worden. Rose sagte nun am Freitag (8. November) auf der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel: "Es ist keine schwere Verletzung, aber für das Spiel wird er ausfallen." Zudem sei auch Castello Lukeba (muskuläre Probleme) noch nicht fit. Der langzeitverletzte David Raum steht nach seiner Sprunggelenks-Operation ebenfalls nicht zu Verfügung.

"Benni Henrichs ist fraglich"

"Benni Henrichs ist fraglich, er hat einen Schlag auf die Wade bekommen. Er hat gestern auch gekränkelt", berichtet Rose einen Infekt bei dem erst am Donnerstag (7. November) für die Nationalmannschaft nominierten Defensivspieler.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Denkbar sei, dass Lukas Klostermann und der junge El Chadaille Bitshiabu in die Startelf rücken. In der Offensive können sich Yussuf Poulsen und Eljif Elmas Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Wir brauchen jeden, so viele Leute haben wir nicht mehr auf der Bank."

Sieben Gegentore in drei Spielen