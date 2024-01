Dem 29-Jährigen haben die harten Trainingseinheiten mächtig zugesetzt. "Man sieht es mir an, ist bin extrem müde", erklärte der Mittelfeldmann "Sport im Osten". Es sei schon hart, "aber jeder weiß, wofür ein Trainingslager gut ist und dass es anstrengend ist". Man habe unter der Woche mehr Trainingseinheiten, trainiere fast jeden Tag zweimal: "Das spürt man in den Knochen." Aber immerhin zeigte sich die Sonne wieder in Side, was das Training dann auch gleich wieder etwas angenehmer mache. Atik unterstrich noch einmal, wie wichtig eine intensive Vorbereitung ist. "Es ist wichtig, dass wir Abläufe perfektionieren." Bereits am 21. Januar steht das erste Pflichtspiel des Jahres gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Ein immens wichtiges Spiel, liegt der FCM doch nur drei Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt.

