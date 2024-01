Der Ärger über die Niederlage war so groß, dass Offensivmann Ahmet Arslan danach seine Wut an einem Mülleimer ausließ. Arslan auf den Spuren von Klinsmann und Zidane. Der eine hatte einst gegen eine Tonne, der andere bei der WM 2006 eine Tür im Leipziger Zentralstadion demoliert.

FCM-Coach Christian Titz nahm den Ausbruch positiv: "Es spricht für ihn, dass er sich so ärgert, denn wir haben über die komplette Spielzeit das Spiel dominiert." Zweimal hätten sich zwei eigene Spieler beim Torabschluss, als man schon durch war, fast behindert. Froh war er aber, dass man bei dem strömendem Regen in der Region überhaupt antreten konnte: "Der Platz war in sehr gutem Zustand", so Titz.