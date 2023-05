Zumindest in Sachen Defensive "machte" Heidenheim fast alles richtig und ließ kaum etwas zu. Gefährlich wurde es in den ersten 45 Minuten nur zwei Mal. Nach einem Solo von Baris Atik und anschließendem Zuckerpass versprang Silas Gnaka der Ball aussichtsreich. In der 20. Minute hätte sich Heidenheim das Leder beinahe selbst in die Maschen gelegt. Nach scharfer Eingabe von Herbert Bockhorn schoss Marnon Busch beim Klärungsversuch Kapitän Patrick Manika an. Magdeburg konnte die Verwirrung aber nicht nutzen.