In zwei Wochen rollt in der 2. Bundesliga wieder der Ball – genau wie in der Regionalliga Nordost. In der Vorbereitung setzten der 1. FC Magdeburg und der Chemnitzer FC am Freitagnachmittag (14. Juli) Ausrufezeichen. Die BSG Chemie Leipzig hat am Abend eine klare Niederlage kassiert.

Atik und Nollenberger schießen FCM zum Sieg

Zweitligist Magdeburg gewann im Rahmen seines Trainingslagers im österreichischen Jenbach gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland am Freitagnachmittag (14. Juli) mit 2:0 (0:0). Baris Atik (58.) und Alexander Nollenberger (67.) trafen für die Elbestädter zum fünften Sieg im fünften Test.

Baris Atik brachte Magdeburg nach der Pause in Führung. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Der FCM begann mit den Neuzugängen Ahmet Arslan und Nollenberger, setzte ansonsten auf bewährte Kräfte aus der Vorsaison. Die Mannschaften gingen mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Anders als zuletzt gab es zur Halbzeit keine Wechsel auf Magdeburger Seite. Das zahlte sich aus, denn Baris Atik und Nollenberger ebneten bei sommerlichen 27 Grad mit ihren Toren den Weg zum Sieg. Im Anschluss kam unter anderen Neuzugang Xavier Amaechi noch ins Spiel, weitere Tore fielen vor 200 Schaulustigen allerdings nicht.

Nach Abpfiff gegen Nordsjaelland absolvierten die Elbestädter noch ein Spiel über 2x30 Minuten gegen den österreichischen Viertligisten FC Eurotours Kitzbühel, was der FCM durch einen Treffer von Jean Hugonet mit 1:0 gewann. In der Nacht kehren die Blau-Weißen zurück nach Magdeburg. Dort steigt am 23. Juli die Generalprobe gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla. Zum Saisonauftakt steht am 29. Juli das Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (13 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) an.

Neuzugang Kingsley Akindele erzielte das vierte CFC-Tor gegen Regensburg (Archivbild). Bildrechte: IMAGO/Picture Point

CFC hat gegen Regensburg nach 120 Minuten die Nase vorn

Zwei Mal 60 Minuten hat der Chemnitzer FC gegen Zweitligaabsteiger SSV Jahn Regensburg gespielt. Dabei setzte sich der Regionalligist mit 4:3 (3:0) durch. Stephan Mensah (27.), Testspieler Davis Smith (28.) und Neuzugang Leon Ampadu (41.) stellten vor der Pause die Weichen auf Sieg. Joel Zwarts (62.) und Dominik Kother (76.) brachten den Jahn von Ex-Zwickau-Trainer Joe Enochs wieder heran, bevor mit Kingsley Akindele (106.) ein weiterer Neuzugang für die Tiffert-Elf einnetzte. Tobias Eisenhuth (ehemals Energie Cottbus) verkürzte unmittelbar vor Abpfiff zum Endstand. Am kommenden Freitag (21. Juli) testet der CFC noch einmal gegen Regionalliga-Kontrahent VSG Altglienicke, bevor es zum Saisonauftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena (29. Juli, 14:00 Uhr, live im MDR-FERNSEHEN und in der SpiO-App) kommt.

Chemie unterliegt Fulda-Lehnerz deutlich

Die BSG Chemie Leipzig hat gegen Regionalliga-Südwest-Vertreter SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Freitagabend mit 0:3 (0:1) verloren. Die Leipziger testeten mit Vasilios Polichronakis einen Außenverteidiger, der bei Fuldas neuem Ligakonkurrenten und Oberligaaufsteiger Schott Mainz unter Vertrag stand, nachdem er für Optik Rathenow 48 Spiele in der Regionalliga Nordost absolvierte. Auch Elia Boakye und Maximilian Baafi, die bereits beim Test gegen Einheit Wernigerode dabei waren, kamen wieder zum Einsatz. Die Gäste aus Hessen gingen nach einer Ecke durch Eric Tavares Ganime Bastos in Führung (37. Minute). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrick Schaaf (50.) per Freistoß, Jean Luca Trabert markierte 20 Minuten vor dem Abpfiff den Endstand gegen ungefährliche Leipziger.

Bereits am Samstag (15. Juli, 16:30 Uhr) geht es für die Chemiker weiter. Zur Saisoneröffnung empfangen die Leutzscher im Alfred-Kunze-Sportpark den zehnmaligen österreichischen Meister FC Wacker innsbruck, der inzwischen in der fünften Liga kickt.