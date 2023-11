Elfadlis Teamkollege Baris Atik gab nach der Partie unumwunden zu: "Da braucht man sich nicht beschweren." Der FCM wird auf Elfadli beim anstehenden Duell gegen Hansa Rostock (Sonntag, 12. November, 13:30 Uhr lim Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) ebenso wie danach bei Aufsteiger VfL Osnabrück fehlen. Die Sperre für zwei Partien hat der DFB am Montag (6. November) festgelegt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer beim HSV im Gespräch, blieb aber am Ende in Sachsen-Anhalt.