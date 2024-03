Die Klatsche im Wildpark am Sonntag sei "erschütternd" gewesen und habe ihn sprachlos gemacht, gab der 60-Jährige zu. "Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, als ich das Spiel gesehen habe." Nun müsse man – abseits von jeglichen Floskeln – "dieses Spiel und diese Krise abhaken und weitermachen". Das Trainerteam stehe vor einer schwierigen Aufgabe und müsse einen hohen Aufwand betreiben.

"Ich weiß, dass es intensive Aussprachen und Analysen gab und ich bin fest davon überzeugt, dass daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. Insofern mache ich mir persönlich keine Gedanken und stelle auch nicht alles in Frage", sagte Biastoch, der die negativen Wortmeldungen in den Sozialen Medien nicht nachvollziehen kann.

Coach Titz hätte nach der Pleite am liebsten sofort wieder spielen wollen, um das negative Erlebnis aus den Köpfen zu bekommen. Durch die Länderspielpause ist am Wochenende aber spielfrei in den ersten drei Ligen. Deshalb wird der 1. FC Magdeburg zu einem Testspiel nach Berlin reisen und dort in der "Alten Försterei" auf Bundesligist Union Berlin treffen.