Vom FCM wurde Müller, der in Paderborn in anderthalb Jahren auf 29 Einsätze kam, zurück an die Elbe geholt, um "zur Stabilität unserer Defensive" beizutragen, wie Sportdirektor Otmar Schork direkt nach der Verpflichtung Anfang Januar sagte. Dazu dürfte das Ordnen der Abwehrreihe gehören. "Ich werde hier und da meinen Mund aufmachen", so Müller.



Dazu gehöre laut Müller aber auch, in der ganzen Mannschaft defensives Denken und das Kämpfen füreinander etabliert. "Man hat in der Hinrunde viele individuelle Fehler gemacht und dabei sicher geglaubte Siege aus der Hand gegeben", analysiert der gebürtige Schwarzwälder. Damit das in der Rückrunde nicht so oft passiert, sei wichtig, "dass man auch mit dem Ball defensiv denkt und dafür sorgt, dass man nicht so anfällig ist. Dann sollte es so sein, dass der Mitspieler den Fehler ausbügelt. Das sollte das Ziel sein."