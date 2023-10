Damit es mit dem Dreier am Sonntag klappt, braucht es vor allem eines: Tore. Mit nur drei Treffern aus den vergangenen vier Spielen holte der 1. FCM nur magere zwei Punkte. Das soll sich nun wieder ändern. Es brauche Verbesserung in der Qualität, aber auch in der Quantität der Torchancen, erklärte Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag. Sowohl in Hannover, als auch gegen Karlsruhe sei sein Team die spielbestimmende Mannschaft gewesen, konnte aber beide Male nicht als Sieger vom Platz gehen.