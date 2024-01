Beim FCM freut man sich darauf, dass Müller, der mit der Rückennummer 21 auflaufen wird, "zur Stabilität unserer Defensive beitragen" werde, so Schork. Cheftrainer Christian Titz fügte hinzu: "Mit Tobi bekommen wir einen schnellen, erfahrenen Innenverteidiger zurück. Er kennt den Verein und das Team gut und wir freuen uns, dass er wieder bei uns spielt."

Müller fliegt am Donnerstag (04.01.) mit seinem neuen alten Team ins Trainingslager in die Türkei. Bis zum 13. Januar sollen in der Region Belek neben zahlreichen Trainingseinheiten auch Testspiele ausgetragen werden. Gegner und Termine sind bislang noch nicht bekannt.