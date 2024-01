Spektakuläre Neuzugänge hatte Otmar Schork, der Sport-Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg, beim Pressegespräch nicht im Köcher. Dafür sprach er in einer Hotel-Lobby beim Trainingslager in Side (Türkei) ab und an mit dem Schalk im Nacken. Seine Worte wurden begleitet von leiser Chillout-Musik aus der Hotel-Bar.

"Wenn wir einen Neuen gefunden hätten, dann würde ich es jetzt sofort sagen", so der 66-Jährige auf die Frage nach einem Neuzugang. Es gebe auch kein "heißes Eisen" an der Transferfront. Er selbst netzwerke hier viel, kein Wunder, jede Menge Berater schwirren gerade in der Gegend herum, aber: "Wir wollen ja keinen Berater verpflichten." Es müssten Spieler her, die zum FCM genau passten.