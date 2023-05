"Amara ist mit seiner Sozial- sowie Führungskompetenz und seiner strategischen Spielweise ein wichtiger Faktor für unser Spiel", sagte FCM-Trainer Christian Titz in der Vereinsmitteilung. Sportgeschäftsführer Otmar Schork sekundierte: "Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren (...) zu einem Leistungsträger mittlerweile auch in der 2. Bundesliga entwickelt. Amara übernimmt Führungsqualitäten auf und neben dem Platz und ist zudem als Kapitän eine wichtige Säule der Mannschaft sowie des Trainerteams."