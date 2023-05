Mit Frankfurts Linksaußen Filip Kostic (li.) hatte Daniel Elfadli bei seinem Profi-Debüt so seine Schwierigkeiten. Bildrechte: IMAGO/Sven Simon

Die Erfolgsstory des 26-Jährigen begann holprig. Beim DFB-Pokalspiel Anfang August gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (0:4) nahm ihn Trainer Christian Titz in der 32. Minute vom Feld, da stand es schon 0:2: "Da spielte ich als Rechtsverteidiger (gegen Filip Kostic, Anm. der Red.), das war eine schwierige Position für mich", sagte Elfadli in einer Medienrunde des FCM am Mittwoch (10.05.2023). "Es war aber auch eine wichtige Erfahrung, denn mir war klar, dass der Sprung von der 4. in die 2. Liga schwer werden würde." Der gebürtige Leonberger kam von Südwest-Regionalligist VfR Aalen an die Elbe.