FCM-Linksaußen Baris Atik feiert ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer beim damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden, Cristian Fiel. 2019 gelang gemeinsam der Klassenerhalt in der 2. Liga. In der folgenden Saison wurde Fiel nach 15 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz entlassen. In allen diesen 15 Partien kam Atik zum Einsatz, oft als offensiver Mittelfeldspieler. Insgesamt bestritt er unter seinem Förderer 29 Partien, in denen er vier Mal traf und vier Mal die Vorarbeit leistete. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2020 verließ der nun vertragslose Atik die Sachsen und heuerte ein halbes Jahr später in Magdeburg an. Für den FCM wurde er zum Glücksfall. Trainer Titz packt den Offensivmann offenbar auch richtig an.

Baris Atik war unter Cristian Fiel Stammspieler bei Dynamo Dresden. Bildrechte: IMAGO / Hentschel