Der 1. FC Magdeburg hat bereits drei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga eingetütet. Dem Aufsteiger genügte am Freitagabend ein 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Damit spielt der FCM auch in der kommenden Saison in Liga zwei. Das bedeutet einen der größten sportlichen Erfolge nach der Wende.