Zweitligist 1. FC Magdeburg hat das Testspiel am Donnerstag (21.03.2024) bei Bundesligist 1. FC Union Berlin mit 1:3 (0:2) verloren. Die Partie im Stadion "An der Alten Försterei" in Berlin-Köpenick war ein kleines Stück weit Rehabilition für die 0:7-Klatsche beim Karlsruher SC, legte aber die Schwächen in der Offensive und Defensive der Magdeburger offen. Unions Benedict Hollerbach nutzte die Nachlässigkeiten in der ersten Halbzeit mit zwei Toren, Luca Schuler brachte Magdeburg auf 1:2 heran, doch fast postwendend erhöhte der Bundesligist durch Chris Bedia zum 3:1-Endstand.