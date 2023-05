Magdeburg spielt seine beste Zweitliga-Saison, holte im April zehn Punkte aus fünf Spielen und steuert weiteren Bestmarken entgegen. Drei Siege in Folge gelangen noch nie. Am Sonntag könnte es soweit sein. Nach den Dreiern gegen Braunschweig und den Hamburger SV peilen die Elbestädter gegen Aufstiegskandidat 1. FC Heidenheim den nächsten Sieg an.

Auf Rekordwegen bewegt sich auch der Gastgeber. Die Kicker von der Ostalb wollen ihren Zweitliga-Rekord von vier Siegen am Stück einstellen und zudem erstmals in einer Saison in vier Spielen in Folge zu null spielen. Gelingt das, wäre die Stadt an der Brenz im Osten Baden-Württembergs dem ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher. Die Relegation könnte mit einem Sieg bereits in Sack und Tüten sein.