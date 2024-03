"Aber Spaß beiseite", schob Titz schnell hinterher. "Es tut mir leid für ihn, dass er ausfällt." Das Fehlen des Stürmers aufgrund von Achillessehnenproblemen werde der FCN gut kompensieren können, ist sich Titz sicher. "Nürnberg hat mehrere gute Spieler und sich vor allem in der Winterpause auf der Mittelstürmerposition mit Sebastian Andersson gut verstärkt." Generell erwartet Magdeburgs Trainer eine "spielstarke Mannschaft mit vielen schnellen Spielern" um Offensiv-Juwel Can Uzun. Ihre Qualitäten stellen die Franken zuletzt gegen Eintracht Braunschweig unter Beweis, als sie 2:1 gewannen und damit in der Tabelle weiter zwei Punkte vor dem kommenden Gegner rangieren.

Für Magdeburg sprang zwar nur ein Punkt gegen Paderborn heraus, das allerdings in Unterzahl, womit man gut leben konnte. Insbesondere, da die Defensive in der Rückrunde deutlich sattelfester ist. Fünf Gegentore aus sieben Spielen belegen die neugewonnene Stabilität in der Abwehr - sehr zur Freude von Titz. Man sei mittlerweile "in einer Situation, in der wir sehr gefestigt sind und vor allem defensiv gut stehen." Gegen Nürnberg komme es nun einmal mehr darauf an, die Halbräume richtig zu verteidigen und "von Beginn an unser Spiel mit dem Ball durchzubringen".