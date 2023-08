St. Pauli wirkt im Statistik-Vergleich dagegen trotz Ungeschlagen-Start in die Liga dagegen anfällig. Die Hamburger haben mit 46,1 Prozent gewonnener Zweikämpfe den schwächsten Wert der Liga. Nur zwei Tore haben die Norddeutschen in dieser Saison geschossen, warten seit 195 Minuten auf ein Tor und seit April sogar auf einen Heimsieg. Dabei kann das Hürzeler-Team wenig Torschüsse generieren, 33 Schussversuche sind der drittschlechteste Wert der Liga. Stadtrivale Hamburger SV als Spitzenreiter in dieser Statistik hat bereits 71 Mal aufs gegnerische Tor geschossen.

Aber: Magdeburg ist St. Paulis Lieblingsgegner. In bisher sieben Duellen haben die Hamburger noch nie verloren, Pauli feierte sechs Siege und holte ein Remis. Alle vier Zweitliga-Duelle gingen an St. Pauli.

"Wir brauchen uns mit unserer Form nicht zu verstecken", so die Kampfansage von FCM-Angreifer Schuler. Der 24-Jährige hat selbst entscheidenden Anteil daran, dass es in dieser Saison so gut läuft bei den Magdeburgern. In vier Spielen traf der Offensivmann vier Mal, Schuler machte jedes Mal das 1:0. Den Spitznamen "Dosenöffner" wollte ihm daraufhin ein Journalist geben. Den Spitznamen mag Schuler nicht. Wohl aber, wie der FCM in dieser Saison auftritt: "Wir haben eine gute Mannschaft, die gerade sehr gut in Form ist, die es mir wirklich leichtmacht. Jeder weiß genau, wie er mich zu bedienen hat, wenn ich spiele. Das ist ein Riesenfaktor."