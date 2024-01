Mit den Ausfällen von Luca Schuler und Luc Castaignos hat der FCM auf der "Neun" ein Problem. Theoretisch, meinte TItz. "Unser Kader gibt trotzdem die Möglichkeit her, dass wir auf der Position den ein oder andere stellen können." Der Trainer wirkt vorbereitet, will seine Mannschaft gegen den Aufsteiger mitnehmen. "Wir wissen auf was für einer Art von Mannschaft wir treffen, was für Stärken und Schwächen sie mitbringt. Und das wir wissen, dass es für uns am Sonntag wirklich eine Aufgabe wird, die wir von Beginn an mit Willensbereitschaft angehen müssen."