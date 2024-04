Aber was bleibt Titz auch anderes übrig? Die Situation in Magdeburg hat sich binnen weniger Wochen zugespitzt. Nach drei Spielen in Serie ohne Punktgewinn ist der zwischenzeitlich komfortable Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf drei Zähler geschrumpft. Vor allem die Art und Weise, wie die jüngsten Niederlagen gegen Karlsruhe und Hannover zustande kamen, ist besorgniserregend. Keine Mannschaft kassiert so viele Gegentore nach eigenem Ballverlust wie der FCM. Die individuellen Fehler im Spielaufbau ziehen sich mittlerweile wieder wie ein roter Faden durch die Saison.