Doch da ist mit Fürth ja auch noch ein Gegner, und der hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. "Die letzten beiden Partien waren sehr torreich. Es ist eine Mannschaft, die mit einem hohen Angriffs-Pressing versucht, den Gegner unter Druck zu setzen", erklärte Titz mit Blick auf die kommende Aufgabe. Die "Kleeblätter" hatten 5:3 in Wehen gewonnen und auch gegen Braunschweig gab es insgesamt sechs Tore (3:3).

Sollte das Zorniger-Team, das in der Tabelle weder oben angreifen kann noch nach unten schauen muss, mit der gleichen "Marschroute" wie in den letzten Wochen auch in Magdeburg auftreten, erwartet Titz auch für seine Elf mehr Räume: "Dann könnte das eine interessante Partie werden."