Der FC Erzgebirge Aue hat nach der 0:3- Klatsche gegen Mannheim am Dienstag (19.12.) für ein Stück Wiedergutmachung gesorgt. Die Veilchen kamen beim FC Ingolstadt vor 3.883 Zuschauern im Audi-Sportpark zu einem leistungsgerechten 1:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ohne Chancen. Erst nach einem Fehlpass von Marco Schikora an der Mittellinie starteten die Schanzer den ersten Konter: Der Torschuss von Pascal Testroet prallte nach einer Parade von Torwart Martin Männel am Oberkörper vom Auer Niko Vukancic ab und landete im Tor (41.). Mit dem 1:0 für Ingolstadt ging es wenig später in die Kabinen.