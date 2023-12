Dynamo Dresden hat den zweiten Platz in der Drittliga-Tabelle am Sonntag (17.12.2023) mit einem 4:2-(1:1)-Sieg in Duisburg gefestigt. Weil Spitzenreiter Regensburg am Samstag Punkte liegen ließ (2:2 in Saarbrücken), konnte Dresden den Abstand auf den Jahn auf zwei Punkte verkürzen. Mit dem 13. Saisonsieg bleibt das Team von Coach Markus Anfang sieben Punkte vor der drittplatzierten Konkurrenz. Am letzten Spiel der Hinrunde stellte Dresden zudem einen Drittliga-Rekord auf: Saisonübergreifend sammelten die Sachsen 86 Punkte - so viel wie kein Drittligist zuvor. Die bishereige Rekordmarke von 85 Punkten stellte der spätere Zweitliga-Aufsteiger FC Heidenheim 2013 auf.