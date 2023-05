Was bedeutet die Pleite? Statt am Samstag im letzten Saisonspiel gegen den VfB Oldenburg die Rückkehr in die 2. Bundesliga aus eigener Kraft schaffen zu können, sind die Dresdner als Tabellensechster nun auf die Hilfe anderer Vereine angewiesen. "Im Fußball ist alles möglich, das haben wir heute gesehen. Wir glauben noch an unsere Chance und werden alles dafür tun", sagte Kapitän Tim Knipping nach dem Spiel.