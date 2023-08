"Tony hat nicht nur mit sehr guten Leistungen in der U19-Bundesliga, sondern vor allem auch zuletzt im Training und den Testspielen bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die er nach unserer Einschätzung mit viel Ehrgeiz, Lernbereitschaft und Bodenständigkeit auch im Profibereich weiterführen wird. Der langfristige Vertrag ist ein klares Zeichen dafür. Wir werden daran arbeiten, ihn weiterhin Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.