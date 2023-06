Seit vier Jahren spielt der 23-Jährige mittlerweile beim FC Erzgebirge Aue und wird auch mindestens noch eine Saison das Trikot der Veilchen tragen. Wie der Drittligist am Donnerstag (15.06.2023) bekanntgab, unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2024. Majetschak kam aus der U19 von RB Leipzig ins Erzgebirge und brachte es in der abgelaufenen Spielzeit auf 23 Einsätze.

Warum der Abwehrmann trotz einiger Alternativen in Aue bleibt, erklärt er so: "Ich habe mich bewusst für Aue entschieden, da ich mich hier wohl fühle und davon überzeugt bin, dass es der beste Weg für meine persönliche Entwicklung ist. Darüber hinaus bin ich dem Trainer und dem Verein für das Vertrauen, das sie in mich setzen, dankbar. Lasst uns nun enger zusammenrücken und gemeinsam angreifen." Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich sah beim 23-Jährige eine Entwicklung in den letzten Monaten. "Erik hat sich nach der Winterpause in seinen Leistungen deutlich stabilisiert und wir freuen uns, die nächsten Schritte seiner Entwicklung begleiten zu können."

Bewegung gibt es auch bei der SG Dynamo Dresden. Die Schwarz-Gelben verleihen Sturmtalent Julius Hoffmann an Regionalligist SV Babelsberg. Der 19-Jährige besitzt bei der SGD noch einen Vertrag bis 2025, soll aber zunächst Spielpraxis in der vierten Liga sammeln. "In Babelsberg findet er unserer Auffassung nach nun optimale Möglichkeiten vor, um die nächsten Schritte zu gehen. Dabei werden wir ihn intensiv verfolgen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Hoffmann hatte in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga der A-Junioren in 15 Spielen fünf Tore erzielt.