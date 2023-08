Es ist zum Glück nicht so schlimm, wie befürchtet. Der FC Erzgebirge Aue muss zwar vorerst auf Abwehrspieler Linus Rosenlöcher verzichten, allerdings hat sich die Verletzung des 22-Jährigen im rechten Knie als nicht so schwerwiegend herausgestellt. Das ergab eine MRT-Untersuchung, die am Montagmorgen (21. August) in Essen durchgeführt wurde.