Der Treffer sei die Belohnung für die Jungs gewesen, sagt Thiel. "Es war ein super Moment gerade. Die Jungs haben gefightet und sind teilweise mit Krämpfen vom Platz. Da ist es ein tolles Gefühl, wenn man das Goldene Tor schießt", so der Torschütze. Sein Spielanteil war klein, sein Anteil am Ergebnis riesengroß. Der gebürtige Bayer gibt zu, dass er mit seiner Rolle als Joker nicht "ganz zufrieden ist". "Ich habe schon den Anspruch, in der ersten Elf zu sein. Wir haben vorne super Jungs, die machen es einfach gut." Der Trainer habe mit ihm gesprochen und die Situation erklärt. "Ich bereit meine Minuten zu bekommen. Heute war es nicht so viel. Dann muss man nehmen, was man bekommt", so der 30-Jährige, der sein Tor mit einem Glas Rotwein und der Familie genossen hat. "Das sind die schönsten Momente im Fußball." Thiel und Aue hätten gern mehr davon.