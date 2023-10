Gerd Schädlich war von 1999 bis 2007 Trainer des FCE und führte den Klub 2003 in die 2. Bundesliga. Zuvor hatte Schädlich auch den FSV Zwickau 1994 ins Fußball-Unterhaus geführt und in der Saison 1995/95 als Fünfter knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Nach seiner Zeit bei Erzgebirge Aue führte der Erfolgscoach den Chemnitzer FC 2010/11 in die 3. Liga.