Der 21-Jährige kommt ablösefrei von der 2. Mannschaft des 1. FC Köln, teilte der Drittligist am Mittwoch (21.06.2023) mit. Dort durchlief Schwirten sämtliche Jugendmannschaften und feierte 2019 den Deutschen Meistertitel mit den B-Junioren. In der vergangenen Spielzeit war er bei der Zweitvertretung des "Effzeh" in der Regionalliga West Stammkraft und stellte seine Torgefahr mit elf Scorerpunkten in 29 Partien unter Beweis. 2021 debütierte er zudem in der deutschen U20-Nationalmannschaft.