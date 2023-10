Bildrechte: IMAGO/Nordphoto

Fußball | 3. Liga Dynamo fliegt zum 1. FC Saarbrücken – Zimmerschied fehlt

13. Spieltag

28. Oktober 2023, 10:40 Uhr

Mit drei Pflichtspielen in sechs Tagen steht Dynamo Dresden ein straffes Programm bevor. Am Sonntag reisen die Dresdner in den Ludwigspark zum 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr Anstoß, live im Ticker und komplett live hören in der "Sport im Osten"-App), bevor es für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bereits am Reformationstag im Landespokal in Niesky weitergeht (31. Oktober, Anstoß 13 Uhr).