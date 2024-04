Saison 2022/23

Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison steht der HFC selbst auf dem ersten Platz über dem Strich und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dieser Vorsprung soll am Ende reichen, obwohl der SV Meppen 12 von 18 möglichen Zählern im Endspurt holt. Mit 41 Punkten hält Halle die Klasse. Runter muss neben Meppen, Oldenburg und Bayreuth auch der FSV Zwickau.

Saison 2021/22

In der Saison in der Türkgücü München sich zurückzieht ist die Tabelle nach 32 Spieltagen etwas "schief". Der SC Verl hat einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger als Viktoria Berlin. Verl überholt die Viktoria noch und sichert sich mit 40 Punkten den Ligaverbleib.

Saison 2020/21

Auch in dieser Spielzeit entscheidet am Ende nicht nur die sportliche Leistung über den Klassenerhalt. Kaiserslautern steht nach 32 Spieltagen auf dem ersten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem davor liegenden amtierenden Meister Bayern München II. Drei Zähler weiter vorne liegt der SV Meppen, den die "Roten Teufel" aber noch abfangen können. Auch der KFC Uerdingen (nach 32 Spieltagen vier Punkte zurück) schiebt sich an den Emsländern noch vorbei, bekommt aber anschließend keine Lizenz und muss in die 4. Liga. Meppen dagegen hält mit 41 Punkten die Klasse.

Saison 2019/20

Die Entscheidung um den Abstieg aus der 3. Liga fällt zwischen zwei mitteldeutschen Teams. Der FSV Zwickau liegt nach 32 und nach 38 Spieltagen nur dank der Tordifferenz vor dem Chemnitzer FC. Auch ein 4:2-Erfolg beim Hansa Rostock am letzten Spieltag reicht dem CFC nicht, Zwickau hat das um einen Treffer bessere Torverhältnis und bleibt mit 44 Punkten in der Liga. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS

Saison 2018/19

Ähnlich dramatisch ist es ein Jahr zuvor, denn wieder entscheidet das Torverhältnis. Energie Cottbus hat nach 32 Spieltagen zwei Zähler weniger als die Sportfreunde Lotte. Die kann der FCE zwar noch deutlich abfangen, muss schließlich aber mit 45 Punkten runter, weil es am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig nur 1:1 spielt und das um einen Treffer schlechtere Torverhältnis hat.

Saison 2017/18

Die wohl klarste Entscheidung der 3. Liga gibt es in der Saison 2017/18. In der letzten Spielzeit mit lediglich drei Absteigern beträgt der Rückstand am 32. Spieltag satte 15 Punkte. Diese kann Werder Bremen II nicht mehr aufholen und steigt mit lediglich 31 Zählern gemeinsam mit Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC ab. Dem VfL Osnabrück reichen so 37 Punkte für den Klassenerhalt.

Saison 2016/17

Ebenfalls eine kuriose Entscheidung passiert in der Spielzeit 2016/17. Paderborn, die zwei Jahre zuvor noch in der Bundesliga gespielt hatten, steht nach 32 Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz und kann dieses Defizit auch nicht mehr gutmachen. Den dritten Abstieg in Serie verhindert letztlich die nicht erteilte Lizenz für Zweitliga-Absteiger 1860 München, der in die Regionalliga muss. So hält Paderborn mit 44 Punkten die Klasse und steigt im Folgejahr sogar wieder in die Bundesliga auf.

Saison 2015/16